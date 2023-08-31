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В КЧР спасли девочку, запертую на балконе

В КЧР спасли девочку, запертую на балконе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Маленькая девочка едва не сорвалась вниз, пытаясь выбраться с балкона. Ребенка, оставленного без присмотра, вызволили спасатели.

На балконе седьмого этажа в Карачаево-Черкесии оказалась оставлена маленькая девочка, спасти ее удалось сотрудникам МЧС.

"Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых"

– региональное МЧС

Ребенка, пытающегося перелезть через перила балкона, заметил прохожий. На вызов прибыли спасатели.

"Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней"

– региональное МЧС

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