В КЧР спасли девочку, запертую на балконе

Опубликовано: 17:20, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Маленькая девочка едва не сорвалась вниз, пытаясь выбраться с балкона. Ребенка, оставленного без присмотра, вызволили спасатели.

На балконе седьмого этажа в Карачаево-Черкесии оказалась оставлена маленькая девочка, спасти ее удалось сотрудникам МЧС.

"Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых"

– региональное МЧС

Ребенка, пытающегося перелезть через перила балкона, заметил прохожий. На вызов прибыли спасатели.

"Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней"

– региональное МЧС