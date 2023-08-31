В КЧР спасли девочку, запертую на балконе

Маленькая девочка едва не сорвалась вниз, пытаясь выбраться с балкона. Ребенка, оставленного без присмотра, вызволили спасатели.
На балконе седьмого этажа в Карачаево-Черкесии оказалась оставлена маленькая девочка, спасти ее удалось сотрудникам МЧС.
"Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых"
– региональное МЧС
Ребенка, пытающегося перелезть через перила балкона, заметил прохожий. На вызов прибыли спасатели.
"Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней"
– региональное МЧС