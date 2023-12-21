В КЧР коммунальщиков оштрафовали за холод в домах

Коммунальщиков из Карачаево-Черкесии оштрафовали на 100 тыс рублей. Зимой прошлого года жители Теберды жаловались на холод в домах, температура горячей воды была ниже нормы.

УФАС по КЧР выписал штраф в размере 100 тыс рублей госпредприятию «Теплоэнерго», сообщает пресс-служба Управления антимонопольной службы республики.

Зимой прошлого года жители микрорайона в Теберде жаловались на холод в квартирах. После проверки властей было установлено, что котельная «Теплоэнерго» в 15 домов подает горячую воду, температура которой ниже нормы.

По закону температура воды должна быть до 95 градусов, но котельная неоднократно допускала отклонения от нормы от 4 до 29 градусов

Коммунальщики пытались оспорить данное решение, но суды были на стороне УФАС по КЧР и оставили в силе решение ведомства.