Жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии предупредили о лавинах

В ближайшие 30 часов в КБР и КЧР будет лавиноопасно. Граждан предупреждают о возможных ЧС и ЧП.

Сегодня вечером и до конца суток 13 января в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии возможен сход лавин. Об этом рассказали в региональных управлениях МЧС.

В связи с этим в обоих регионах было объявлено экстренное предупреждение.

Синоптики напоминают о риске возникновения ЧС и ЧП из-за лавин. В частности, возможны повреждения зданий и сооружений, ЛЭП и инфраструктурных объектов. Не исключены проблемы транспортного характера, связанные с перекрытием мостов, тоннелей и дорог.

Ранее сегодня синоптики сообщили, что во всех республиках СКФО в ближайшее время резко ухудшится погода. Так, в КБР сила ветра может составить 30 метров в секунду.