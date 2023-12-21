На Северном Кавказе лавиноопасно и ветрено

Синоптики предупреждают, что во всех республиках СКФО резко ухудшится погода: начнутся снегопады, а ветер усилится, местами до опасных значений. Так, в КБР сила ветра может составить 30 м/с.

В регионах Северного Кавказа резко ухудшится погода – прогнозируется сильный ветер.

Так, в Кабардино-Балкарии ветер будет разгоняться до 30 м/с, немного тише на Ставрополье – до 20 м/с.

«В Северо-Кавказском федеральном округе 12−13 января в Ставропольском крае сильный снег, налипание мокрого снега, метель, ветер 15−20 м/с. В Кабардино-Балкарии 12−13 января в предгорных районах ветер до 30 м/с. 13 января сильный снег, налипание мокрого снега, метель»

– Гидрометцентр

Кроме того, в горах всех республик СКФО сохраняется опасность схода лавин. Также прогнозируется снегопады, возможна метель.