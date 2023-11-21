В КБР возвели приют для бездомных животных

В Нальчике появился приют для бездомных животных. Здание обеспечено современным оборудованием, были подведены нужные коммуникации. Приют вместит в себя 132 животных.

Пресс-служба мэрии Нальчика сообщила о возведении приюта для бездомных животных.

Как заявили в администрации, во время строительных работ были выявлены проблемы с грунтами, из-за чего процесс затянулся, поскольку пришлось вбивать порядка 170 свай для фундаментов.

В новом приюте установили необходимое современное оборудование. Помимо этого, в комплекс входят здания для лечения, вольеры и административные помещения. Также подведены нужные коммуникации.

Стоит отметить, что приют вместит в себя 132 животных, при этом создание резервных вольеров позволит расширить размеры территории.