В КБР восстановят свыше 35 га леса

В одном из районов КБР пройдут работы по восстановлению лесного фонда. Ожидается, что мероприятия охватят свыше 35 га площади.
Работы по восстановлению лесных насаждений проведут в Кабардино-Балкарии. Власти намерены восстановить лес в Лескенском районе республики, передает пресс-служба администрации республики.
Сообщается, что усилиями специалистами планируется восстановить свыше 35 га леса.
Первые работы стартуют весной, планируется высадить лес на площади 7 га. Более 17 га от общей площади восстановят комбинированным способом.
Посадками деревьев мероприятия не ограничатся. Также ожидаются санитарно-оздоровительные работы, которые призваны поддерживать "здоровье" лесного фонда.