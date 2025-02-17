Вестник Кавказа

В КБР восстановят свыше 35 га леса

В КБР восстановят свыше 35 га леса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из районов КБР пройдут работы по восстановлению лесного фонда. Ожидается, что мероприятия охватят свыше 35 га площади.

Работы по восстановлению лесных насаждений проведут в Кабардино-Балкарии. Власти намерены восстановить лес в Лескенском районе республики, передает пресс-служба администрации республики.  

Сообщается, что усилиями специалистами планируется восстановить свыше 35 га леса. 

Первые работы стартуют весной, планируется высадить лес на площади 7 га. Более 17 га от общей площади восстановят комбинированным способом. 

Посадками деревьев мероприятия не ограничатся. Также ожидаются санитарно-оздоровительные работы, которые призваны поддерживать "здоровье" лесного фонда.

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