В КБР увеличили поддержку семей

Власти Кабардино-Балкарии за пять лет в 300 раз нарастили поддержку семей. Всего на их нужды сейчас выделяется 300 млрд рублей.

Глава Кабардино-Балкарии проинформировал о том, что государство стало выделять больше за минувшую пятилетку примерно в триста раз.

«Хочу особо отметить, буквально 5 лет назад Кабардино-Балкария тратила на эти цели порядка 100 миллионов рублей, сегодня это сумма составляет 30 миллиардов рублей. В 300 раз увеличена государственная поддержка семей с детьми, из них 1,5 миллиарда рублей – средства республиканского бюджета»

– Казбек Коков.

Далее он отметил, что курс на поддержку семей в республике продолжится. Ранее власти обещали открыть для молодежи в КБР сеть центров и арт-резиденций.