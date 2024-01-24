В КБР потратят более 7 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

Кабардино-Балкария возведет несколько десятков медицинских учреждений за 6 лет. На реализацию этих проектов будет потрачено свыше 7 млрд рублей.

Власти Кабардино-Балкарии намерены реализовать масштабные проекты в сфере здравоохранения. В течение 6 лет в регионе появятся три десятка новых зданий для медицинских учреждений. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Рустам Калибатов.

Кроме этого, в нескольких десятках медобъектах будут проведены ремонтные работы.

"В рамках модернизации первичного звена по нацпроекту "Здравоохранение" до 2025 года будут отремонтированы 38 зданий, построены и реконструированы 15. <…> Действующая программа не охватила все первичное звено в полной мере, и ожидается ее продление до 2030 года. Предстоит отремонтировать еще 26 объектов и построить 27 новых зданий взамен ветхих. Общий расчетный бюджет крупных инфраструктурных мероприятий составит 7,3 миллиарда рублей"

- Рустам Калибатов

Также в рамках федеральной программы будут отремонтированы психоневрологический и противотуберкулезный диспансеры.

Уточняется, что также будут построены новое здание для онкологического диспансера и корпус инфекционной больницы.