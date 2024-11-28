В КБР обнаружили незаконную майнинг-ферму

В Урванском районе Кабардино-Балкарии обнаружили незаконную ферму для майнинга криптовалюты. Электричества украдено на более чем 1 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками филиала "Россетей" в КБР установили местоположение незаконной майнинг-фермы, поведали в пресс-службе компании.

Сообщается, что площадка для нелегальной генерации цифровой валюты была расположена на территории дачного участка в Урванском районе. Оборудование, состоящее из 53 специальных устройств, не имело приборов учета электроэнергии.

Нелегальные майнеры выудили более 380 тыс квт ч энергии из местных энергосетей на питание своего детища. Объем украденной электроэнергии оценен в 1,4 млн рублей.

Решается вопрос о принятии процессуальных мер в отношении организаторов майнинга.