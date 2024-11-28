Вестник Кавказа

В КБР обнаружили незаконную майнинг-ферму

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Урванском районе Кабардино-Балкарии обнаружили незаконную ферму для майнинга криптовалюты. Электричества украдено на более чем 1 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками филиала "Россетей" в КБР установили местоположение незаконной майнинг-фермы, поведали в пресс-службе компании.  

Сообщается, что площадка для нелегальной генерации цифровой валюты была расположена на территории дачного участка в Урванском районе. Оборудование, состоящее из 53 специальных устройств, не имело приборов учета электроэнергии. 

Нелегальные майнеры выудили более 380 тыс квт ч энергии из местных энергосетей на питание своего детища. Объем украденной электроэнергии оценен в 1,4 млн рублей. 

Решается вопрос о принятии процессуальных мер в отношении организаторов майнинга.

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