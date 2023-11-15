В КБР объявили о возможном сходе лавин

В горах Кабардино-Балкарии объявлено о возможности схода лавин на высоте свыше 2,5 тыс метров.

Главное управление МЧС Кабардино-Балкарии сообщило о лавинной опасности в горных районах республики.

Отмечается, что повышенная опасность будет наблюдаться на высоте свыше 2,5 тыс метров.

Также метеорологи региона заявили о том, что 4 и 5 декабря будут в горах лавиноопасными.

Экстренные службы предупреждают, что в горных районах республик в это время могут произойти чрезвычайные происшествия. Также могут быть повреждены линии электропередач, объекты инфраструктуры и здания, находящиеся в горных районах.

Кроме этого, могут быть перекрыты дорожные магистрали, мосты и тоннели.