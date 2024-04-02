В Казахстане срочно поворачивают русло реки из-за угрозы наводнения

Экстренные меры в связи с мощнейшим паводком принимают в Казахстане. В Атырауской области путем взрыва плотин поворачивают русло реки, чтобы снизить уровень воды и угрозу населенным пунктам.

В Атырауской области в рамках борьбы с мощным паводком решили повернуть русло реки, на искусственных плотинах начались взрывные работы.

«Актуальным является вопрос снижения талых вод, чтобы река Улы Жем не угрожала населенным пунктам. Для этого начались работы по повороту русла воды путем подрыва искусственных плотин, расположенных вдоль Жема»

– власти Атырауской области

Плотины зачастую строились фермерами для сельхознужд, они мешают нормальному протоку воды в районе города Кульсары, это усугубляет обстановку с паводком.

«Поэтому путем подрыва плотин открываем забившиеся русла, с использованием тротила. В результате обеспечивается беспрепятственное течение реки»

– акимат региона

В городе Кульсары ЧП из-за угрозы наводнения объявил 4 апреля, паводок начался 5 апреля. На утро 7 апреля активно ведется эвакуация населения, уже эвакуировано свыше 28,5 тыс человек.

Из-за подъема воды дорога в направлении «Кульсары-Мукыр» размыта. В Атырауской обрасти и еще четырех регионах страны ограничено движение.