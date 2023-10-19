В Казахстане подготовят бомбоубежища

В Казахстане хотят организовать бомбоубежища на территории городских паркингов и метро. Об этом на прошедшем брифинге рассказал министр по ЧС республики Сырым Шарипханов. Также власти планируют разработать специальных сооружений, где население сможет укрываться в случае опасности.
Мы сейчас отрабатываем вопросы приспособления под простые защитные сооружения автомобильных паркингов, метро и других заглубленных сооружений. Есть научный проект, согласно которому мы разрабатываем возможность укрытия личного состава и населения в контейнерных защитных сооружениях"
- Сырым Шарипханов
Шарипханов подчеркнул, что сейчас МЧС проводит проверки на предприятиях, где находятся бомбоубежища. Часть из них реорганизовали помещения для укрытия под свои нужды. Подобным организациям ведомство выносит предписание о необходимости вернуть бомбоубежищам прежний статус, чтобы они соответствовали нормативам МЧС.
Глава МЧС Казахстана отметил, что сейчас вопрос организации защитных сооружений на территории страны вынесен на особое рассмотрение. Ведомство разрабатывает проект о создании защитных сооружений, которые будут находиться в непосредственной близости от предприятий с постоянным режимом работы. Это те организации, которые не прекращают свою работу в условиях чрезвычайной ситуации.