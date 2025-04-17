В Казахстане открылся филиал южнокорейского банка

В Казахстане заработал новый "Коммерческий банк БиЭнКей", входящий в структуру корейской BNK Financial Group Inc, сообщили в пресс-службе Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.
"Это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года. Событие подтверждает готовность финансовой системы страны к привлечению новых иностранных участников с высоким уровнем корпоративного управления и технологической зрелостью"
- агентство
Новый банк обладает серьезными активами - они составляют 25,8 млрд тенге (почти 50$ млн), а его кредитный портфель оценивается в 21,8 млрд тенге ($41,6 млн) , передает Sputnik Казахстан.
В недалекой перспективе корейская финансовая структура планирует выйти на рынок стран СНГ.