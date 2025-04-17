Вестник Кавказа

В Казахстане открылся филиал южнокорейского банка

В Казахстане открылся филиал южнокорейского банка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана впервые с 2010 года выдали лицензию новому коммерческому банку BNK, входящему в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc – его активы составляют почти 50$ млн.

В Казахстане заработал новый "Коммерческий банк БиЭнКей", входящий в структуру корейской BNK Financial Group Inc, сообщили в пресс-службе Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

"Это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года. Событие подтверждает готовность финансовой системы страны к привлечению новых иностранных участников с высоким уровнем корпоративного управления и технологической зрелостью"

- агентство

Новый банк обладает серьезными активами - они составляют 25,8 млрд тенге (почти 50$ млн), а его кредитный портфель оценивается в 21,8 млрд тенге ($41,6 млн) , передает Sputnik Казахстан.

В недалекой перспективе корейская финансовая структура планирует выйти на рынок стран СНГ.

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