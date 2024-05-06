В Казахстан возвращается зима?

Казахстанские синоптики выдали тревожный прогноз: в середине недели в регион придет резкое похолодание, а жителей страны в ее отдельных областях ждут сильные дожди с грозами и даже град.

Жителей ряда областей Казахстана ждет нелегкая неделя – по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на севере, в центре, на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, говорится в сообщении Казгидромета.

"С 16 мая с северо-западным вторжением ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха"

- Казгидромет

Погоду в стране в эти дни будет определять южный циклон и фронтальные разделы, которые будут сильно зависеть от него. Это означает, что на большей части страны будут идти обильные дожди с грозами и даже с градом – непогода будет сопровождаться усилением шквалистого ветра, говорится в прогнозе казахстанских метеорологов.