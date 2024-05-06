Вестник Кавказа

Когда потеплеет в Москве? Ответ синоптика

Когда потеплеет в Москве? Ответ синоптика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роман Вильфанд сообщил, что к выходным температура в Москве поднимется до 20 градусов тепла. При этом он предупредил, что москвичам придется немного померзнуть.

Научный руководитель Гидромецентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует потепление в Москве к выходным. По его словам, температура поднимется до 20-23 градусов тепла.

"За неделю с понедельника температура до конца недели повысится примерно на 9-10 градусов. Но пока еще все-таки придется померзнуть"

- Роман Вильфанд

Синоптик сообщил, что во вторник и среду столица продолжит оставаться в холоде, а вот в четверг, по мнению Вильфанда, заморозков уже не будет.

"И дальше - и в пятницу, и в субботу температуры от плюс 15 до плюс 20, а в воскресенье температура переползет за 20 градусов - будет плюс 18 - плюс 23"

- Роман Вильфанд

При этом сотрудник Гидромецентра подчеркнул, что жителям и гостям столицы не стоит раньше времени говорить о наступлении лета. Однако он добавил, что люди смогут «повеселее смотреть в будущее».

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