В "Карабахе" оценили свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Наставник ФК "Карабах" дал оценку игре своих подопечных в матче Лиги Европы против "Лиона". Победу в этой встрече одержала французская команда.

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" поделился своим мнением о том, есть ли у агдамцев шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Выступая на пресс-конференции после матча с "Лионом", Гурбан Гурбанов подчеркнул, что "Карабах" все еще может стать участником игр на вылет.

"Шансы все еще есть. Вы сами видите игры. С каждым годом наши соперники относятся к нам все серьезнее, динамика, скорость и мастерство футбола находятся на очень высоком уровне. Мы должны это признать. Мы стараемся бороться с соперниками на равных. Нужно принять превосходство европейского футбола"

– наставник "Карабаха"

Он акцентировал внимание на том, что агдамская команда будет биться до конца в оставшихся матчах основного этапа ЛЕ.

"Что касается соперников, их уровень мастерства тоже становится выше. Это может выглядеть сложным, но у нас осталось три матча. Почему бы и нет? Мы будем бороться до конца"

– Гурбан Гурбанов

Он также оценил игру команды в матче с "Лионом". По словам главного тренера, несмотря на итоговый счет, игрой своих подопечных он остался доволен.

"Что касается игры, конечно, счет выглядит удручающе. В середине второго тайма в команде появились определенные пробелы, мы не смогли остановить быстрые атаки соперника. Игрой я доволен. Почему? Футболисты знали, что перед нами хорошая команда, но они не отказались от своей игры, пошли на риски"

– наставник агдамцев

Он добавил, что счет не совсем отражает содержание игры.

"К сожалению, он стал таким. Теперь нужно готовиться к следующим матчам. Подготовим игроков психологически и настроим на позитив"

– главный тренер "Карабаха"

Напомним, игра Лиги Европы между "Карабахом" и "Лионом" состоялась в азербайджанской столице накануне вечером. Игра завершилась в пользу французской команды.