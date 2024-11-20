В "Карабахе" оценили свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" поделился своим мнением о том, есть ли у агдамцев шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Выступая на пресс-конференции после матча с "Лионом", Гурбан Гурбанов подчеркнул, что "Карабах" все еще может стать участником игр на вылет.
"Шансы все еще есть. Вы сами видите игры. С каждым годом наши соперники относятся к нам все серьезнее, динамика, скорость и мастерство футбола находятся на очень высоком уровне. Мы должны это признать. Мы стараемся бороться с соперниками на равных. Нужно принять превосходство европейского футбола"
– наставник "Карабаха"
Он акцентировал внимание на том, что агдамская команда будет биться до конца в оставшихся матчах основного этапа ЛЕ.
"Что касается соперников, их уровень мастерства тоже становится выше. Это может выглядеть сложным, но у нас осталось три матча. Почему бы и нет? Мы будем бороться до конца"
– Гурбан Гурбанов
Он также оценил игру команды в матче с "Лионом". По словам главного тренера, несмотря на итоговый счет, игрой своих подопечных он остался доволен.
"Что касается игры, конечно, счет выглядит удручающе. В середине второго тайма в команде появились определенные пробелы, мы не смогли остановить быстрые атаки соперника. Игрой я доволен. Почему? Футболисты знали, что перед нами хорошая команда, но они не отказались от своей игры, пошли на риски"
– наставник агдамцев
Он добавил, что счет не совсем отражает содержание игры.
"К сожалению, он стал таким. Теперь нужно готовиться к следующим матчам. Подготовим игроков психологически и настроим на позитив"
– главный тренер "Карабаха"
Напомним, игра Лиги Европы между "Карабахом" и "Лионом" состоялась в азербайджанской столице накануне вечером. Игра завершилась в пользу французской команды.