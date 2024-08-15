Вестник Кавказа

В "Карабахе" назвали причину поражения от "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Гурбан Гурбанов
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Карабах“
Наставник "Карабаха" рассказал о причинах гостевого поражения от "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Игра состоялась накануне вечером и завершилась победой хозяев с разницей в три мяча.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов подвел итоги стартового матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

"К сожалению, проиграли с крупным счетом. Знали силу соперника. В целом, неплохо подготовились. Что мне понравилось, так это то, что не опускали руки, когда проигрывали 0:2. Может, третий гол был немного лишним"

– наставник агдамской команды

Он поздравил соперника с победой, отметив при этом игру вратаря и защитников динамовцев.

"Порой создаешь кучу моментов, которые не можешь использовать, а иногда – наоборот. По этому поводу я не очень встревожен. Если мы создаем столько моментов, значит, команда показывает правильную игру"

– Гурбан Гурбанов

Он выразил надежду на то, что в Баку игроки агдамской команды будут проще действовать в подобных эпизодах.

"Многие из футболистов впервые играли в плей-офф раунде квалификации ЛЧ. Поэтому с каждым новым этапом, хочешь не хочешь, увеличивается и волнение, и ответственность. Возможно, это волнение было в этой игре, которое могло где-то мешать"

– азербайджанский специалист

Он подчеркнул, что в ответном матче его подопечные будут стараться исправить некоторые ошибки первой игры и добиться положительного для себя исхода.

"Но есть и ответная игра, несмотря на то, что у нас есть потери. Это может создать для меня проблему. Но, в любом случае, мы будет готовиться к ответной встрече. Хотим показать для наших болельщиков хорошую игру. Подготовим коллектив, который будет биться до последнего ради хорошего результата"

– наставник "Карабаха"

Квалификация Лиги чемпионов

Встреча "Динамо" Загреб – "Карабах" состоялась в столице Хорватии во вторник вечером. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля. Ответный матч пройдет в Бакe 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени (19:45 мск).

 

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