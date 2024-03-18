Вестник Кавказа

В Карабахе найден армянский опорный пункт

В Карабахе найден армянский опорный пункт
© Фото: Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщило, что на территории Карабахского экономического района обнаружен опорный пункт, который ранее принадлежал военным группировкам Армении.

В ходе осмотра территории в Карабахском экономическом районе был найден опорный пункт ВС Армении. Информацию об этом распространило Минобороны АР.

"Опорный пункт ВС Армен7ии обнаружен в лесной зоне Агдеринского района. Вся обнаруженная техника и боеприпасы вывезены с применением необходимых правил безопасности"

– Минобороны АР

Уточняется, что были найдены несколько боевых машин. В частности, несколько военных автомобилей марок "Урал" и "Камаз", артустановки и танк Т-72Б. Часть машин была загружена боеприпасами и снарядами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения готовится вернуть Азербайджану села

Армения готовится вернуть Азербайджану села

Баку призвал ЕС отказаться от опасной политики в отношении Азербайджана

Баку призвал ЕС отказаться от опасной политики в отношении Азербайджана

В Ханкенди найден склад армянского оружия

В Ханкенди найден склад армянского оружия

Баку и Ереван провели в Женеве переговоры о поддержке мирного процесса

Баку и Ереван провели в Женеве переговоры о поддержке мирного процесса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы