В Карабахе найден армянский опорный пункт

Минобороны Азербайджана сообщило, что на территории Карабахского экономического района обнаружен опорный пункт, который ранее принадлежал военным группировкам Армении.
В ходе осмотра территории в Карабахском экономическом районе был найден опорный пункт ВС Армении. Информацию об этом распространило Минобороны АР.
"Опорный пункт ВС Армен7ии обнаружен в лесной зоне Агдеринского района. Вся обнаруженная техника и боеприпасы вывезены с применением необходимых правил безопасности"
– Минобороны АР
Уточняется, что были найдены несколько боевых машин. В частности, несколько военных автомобилей марок "Урал" и "Камаз", артустановки и танк Т-72Б. Часть машин была загружена боеприпасами и снарядами.