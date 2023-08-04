В Кабардино-Балкарии появится новая соборная мечеть

Опубликовано: 19:54, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР возведут новую соборную мечеть, в которой одновременно смогут находиться до 5 тыс верующих. Она будет располагаться в столице региона.

В Кабардино-Балкарии приступают к строительству новой республиканской соборной мечети. Об этом сказано в Telegram-канале руководителя КБР.

"Соборная мечеть будет воздвигнута в новом микрорайоне Нальчика "Восточный". Она рассчитана на единовременное пребывание 5 тыс. верующих, ее площадь составит 10 тыс. квадратных метров"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что сегодня на месте строительства состоялась торжественная церемония закладки капсулы, в которой содержится послание потомкам.