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В Кабардино-Балкарии появится новая соборная мечеть

В Кабардино-Балкарии появится новая соборная мечеть
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР возведут новую соборную мечеть, в которой одновременно смогут находиться до 5 тыс верующих. Она будет располагаться в столице региона.

В Кабардино-Балкарии приступают к строительству новой республиканской соборной мечети. Об этом сказано в Telegram-канале руководителя КБР.

"Соборная мечеть будет воздвигнута в новом микрорайоне Нальчика "Восточный". Она рассчитана на единовременное пребывание 5 тыс. верующих, ее площадь составит 10 тыс. квадратных метров"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что сегодня на месте строительства состоялась торжественная церемония закладки капсулы, в которой содержится послание потомкам.

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