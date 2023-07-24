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Кабардино-Балкария открыла крупнейший в СКФО тепличный комплекс

Кабардино-Балкария открыла крупнейший в СКФО тепличный комплекс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Втрое больше овощей будут выращивать в теплицах Кабардино-Балкарии. В республике запущен новый тепличный комплекс по выращиванию томатов. Втрое больше овощей будут выращивать в теплицах Кабардино-Балкарии. В республике запущен новый тепличный комплекс по выращиванию томатов.

Свежих овощей и зелени на Северном Кавказе станет больше, в Кабардино-Балкарии начал работать новый круглогодичный тепличный комплекс.

Комплекс "Чегем-агро" станет самым крупным на Северном Кавказе, сегодня там запущена первая очередь, ее площадь около 38 га. Этот проект прорывной для экономики республики. Основным тепличным продуктом станет томат, ожидаемый годовой урожай - более 19 тыс т. Свежие российские помидоры и зимой, и летом будут представлены во многих региональных супермаркетах.

"Благодаря работе новых теплиц на прилавках магазинов во многих российских регионах круглый год будут представлены доступные, свежие, экологически чистые овощи отечественного производства"

– полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка

Первый урожай овощей в теплицах соберут примерно 10 августа.

В будущем комплекс вырастет до 100 га, собирать ежегодно в теплицах будут свыше 50 тыс т овощей. Тепличные хозяйства в Кабардино-Балкарии до запуска "Чегем-агро" собирали в год порядка 25 тыс т продукции.

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