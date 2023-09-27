В Израиле в ДТП с автобусом пострадали дети

Опубликовано: 21:04, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более тридцати детей пострадали в результате аварии с участим школьного автобуса неподалеку от города Бейт-Шемеш.

Школьный автобус перевернулся в среду вечером на шоссе 395 неподалеку от города Бейт-Шемеш в Израиле. Пострадали более трех десятков человек.

Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь, некоторым потребовалась госпитализация: они находятся в больницах Иерусалима. Стало известно, что состояние двоих оценивается как тяжелое.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса потерял сознание после того, как у автобуса отказали тормоза. В результате автобус съехал на обочину и перевернулся. По факту продолжается расследование.