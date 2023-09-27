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В Израиле в ДТП с автобусом пострадали дети

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более тридцати детей пострадали в результате аварии с участим школьного автобуса неподалеку от города Бейт-Шемеш.

Школьный автобус перевернулся в среду вечером на шоссе 395 неподалеку от города Бейт-Шемеш в Израиле. Пострадали более трех десятков человек.

Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь, некоторым потребовалась госпитализация: они находятся в больницах Иерусалима. Стало известно, что состояние двоих оценивается как тяжелое.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса потерял сознание после того, как у автобуса отказали тормоза. В результате автобус съехал на обочину и перевернулся. По факту продолжается расследование.

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