В Израиле сообщают о погибших в Тель-Авиве и БПЛА над Эйлатом

Ночная атака Ирана на Израиль привела к жертвам, сообщается что удары были совершены по Тель-Авиву, а над курортным Эйлатом сбит беспилотник.

В ночь на 15 июня Иран снова провел запуск ракет и БПЛА по Израилю.

В ряде районов еврейского государства объявлена воздушная тревога, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, выпущенных из Ирана в направлении государства Израиль"

– ЦАХАЛ

Сообщается, что бы перехвачены беспилотники в районе пустыни Арава, также сбит один беспилотник над Эйлатом. Обстрелу подвергся также Исследовательский центр в городе Реховот.

По данным иранского агентства IRNA, был атакован Тель-Авив.

В Израиле сообщают о четырех погибших и 35 пропавших без вести. В израильской национальной службе скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") рассказали, что пострадали 125 человек, из них 100 имеют легкие травмы.