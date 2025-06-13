В Израиле сообщают о погибших в Тель-Авиве и БПЛА над Эйлатом

В ночь на 15 июня Иран снова провел запуск ракет и БПЛА по Израилю.
В ряде районов еврейского государства объявлена воздушная тревога, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, выпущенных из Ирана в направлении государства Израиль"
– ЦАХАЛ
Сообщается, что бы перехвачены беспилотники в районе пустыни Арава, также сбит один беспилотник над Эйлатом. Обстрелу подвергся также Исследовательский центр в городе Реховот.
По данным иранского агентства IRNA, был атакован Тель-Авив.
В Израиле сообщают о четырех погибших и 35 пропавших без вести. В израильской национальной службе скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") рассказали, что пострадали 125 человек, из них 100 имеют легкие травмы.