В июне из Чебоксар в Махачкалу полетят прямые авиарейсы "Аэрофлота"

Крупнейший российский авиаперевозчик – авиакомпания "Аэрофлот" 21 июня впервые выполнит прямой рейс из Чебоксар в Махачкалу, пока пассажирские авиалайнеры Airbus A320 будут летать по маршруту дважды в неделю.

Ведущая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые в истории открывает прямые рейсы из столицы Чувашии города Чебоксары в столицу Дагестана Махачкалу – уже открыта продажа билетов на рейсы, говорится в сообщении департамента общественных связей компании, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

"Рейсы на воздушной линии Чебоксары - Махачкала - Чебоксары начинаются с 21 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Чебоксар - по средам и субботам, обратный рейс из Махачкалы - по четвергам и воскресеньям"

- "Аэрофлот"

На маршрутах будет задействованы комфортабельные лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес, говорится в сообщении.