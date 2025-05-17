Выросло число жертв ДТП с автобусом на юге ИРИ

Сегодня в иранской провинции Фарс на трассе между Фирузабадом и Кеваром перевернулся рейсовый автобус, погиб 21 человек, почти 40 пострадавших, на месте аварии работают медики, спасатели и полицейские.

Сегодня вечером в южной иранской провинции Фарс перевернулся рейсовый автобус, перевозивший множество пассажиров – есть многочисленные жертвы и пострадавшие, сообщил глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед.

Авария произошла на шоссе между городами Фирузабад и Кевар, на данный момент известно, что погиб 21 человек, пострадали – 37, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Губернатор провинции Фарс Хоссейн Али Амири своим приказом поручил Университету медицинских наук Шираза и полицейскому управлению провинции в кратчайшие сроки расследовать причины автокатастрофы.

"Состояние пострадавших должно быть полностью изучено и расследовано, а также должен быть представлен подробный отчет о причинах аварии"

- Хоссейн Али Амири

Сейчас на месте аварии работают подразделения спасателей и бригады скорой помощи, движение по трассе ограничено.