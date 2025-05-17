Выросло число жертв ДТП с автобусом на юге ИРИ

Сегодня вечером в южной иранской провинции Фарс перевернулся рейсовый автобус, перевозивший множество пассажиров – есть многочисленные жертвы и пострадавшие, сообщил глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед.
Авария произошла на шоссе между городами Фирузабад и Кевар, на данный момент известно, что погиб 21 человек, пострадали – 37, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
Губернатор провинции Фарс Хоссейн Али Амири своим приказом поручил Университету медицинских наук Шираза и полицейскому управлению провинции в кратчайшие сроки расследовать причины автокатастрофы.
"Состояние пострадавших должно быть полностью изучено и расследовано, а также должен быть представлен подробный отчет о причинах аварии"
- Хоссейн Али Амири
Сейчас на месте аварии работают подразделения спасателей и бригады скорой помощи, движение по трассе ограничено.