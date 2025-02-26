Вестник Кавказа

В Иране задержали организаторов беспорядков в провинции Хузестан

В Иране задержали организаторов беспорядков в провинции Хузестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На юго-западе Ирана силовики задержали возмутителей народного спокойствия, которые планировали беспорядки. Задержанные также распространяли фейковые новости.

Сотрудники силовых структур Ирана задержали организаторов беспорядков в провинции Хузестан на юго-западе страны, передают иранские СМИ. 

"Благодаря бдительности сотрудников (министерства информации и национальной безопасности – ред.), чьи имена не называются, были арестованы агенты сети, связанной с иностранными СМИ, ответственными за беспорядки"

– ISNA

Сообщается, что фигуранты расследования правоохранителей создавали фейковые новости про Иран, которые распространялись в иностранных СМИ. Задержанные планировали вовлечь местное население в деструктивные протестные акции. 

Отмечается, что в волнениях также планировалось задействовать освобожденных заключенных.

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