В Иране задержали организаторов беспорядков в провинции Хузестан

На юго-западе Ирана силовики задержали возмутителей народного спокойствия, которые планировали беспорядки. Задержанные также распространяли фейковые новости.
Сотрудники силовых структур Ирана задержали организаторов беспорядков в провинции Хузестан на юго-западе страны, передают иранские СМИ.
"Благодаря бдительности сотрудников (министерства информации и национальной безопасности – ред.), чьи имена не называются, были арестованы агенты сети, связанной с иностранными СМИ, ответственными за беспорядки"
– ISNA
Сообщается, что фигуранты расследования правоохранителей создавали фейковые новости про Иран, которые распространялись в иностранных СМИ. Задержанные планировали вовлечь местное население в деструктивные протестные акции.
Отмечается, что в волнениях также планировалось задействовать освобожденных заключенных.