В Иране рассчитывают на скорейшее открытие консульства Армении в Тебризе

В Ереване сегодня состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Ирана. По их итогам министры провели совместную пресс-конференцию.

Иран надеется на скорое открытие консульства Армении в Тебризе. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики по итогам переговоров с армянским коллегой.

"Мы заявили о согласии Тегерана на открытие генконсульства Армении в Тебризе и надеемся, что в ближайшие недели нового года вместе с моим армянским коллегой станем свидетелями официальной церемонии открытия генерального консульства"

– Хосейн Амир Абдоллахиян

Он также отметил, что Иран выступает за установление стабильного мира на Южном Кавказе и может стать гарантом в данном вопросе. Кроме того, министр обратил внимание на то, что ИРИ поддерживает запуск коридора "Север-Юг" и концепцию "Перекрестка мира", объявленную ранее руководством Армении.

Со своей стороны, глава МИД Армении указал на то, что в ходе сегодняшних переговоров отмечалась важность коридора "Север-Юг" и коммуникаций, которые связывают Персидский залив и Черное море.

"Мы обсудили концепцию "Перекресток мира", предусматривающий развитие региональных коммуникаций, железных дорог, трубопроводов, автодорог, линий электропередачи... В вопросе региональных транспортных коммуникаций подходы Армении и Ирана полностью созвучны"

– Арарат Мирзоян