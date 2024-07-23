Вестник Кавказа

В Иране опровергли информацию о бегстве Асада из Дамаска

В Иране опровергли информацию о бегстве Асада из Дамаска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Ирана выступили с опровержением информации о бегстве Асада из Дамаска. По данным иранской стороны, президент Сирии по-прежнему находится в Дамаске.

В Иране не подтвердили информацию о том, что лидер Сирии Башар Асад оставил страну на фоне напряженной военной обстановки. Об этом сообщил член парламентской комиссии Ирана Якуб Резазаде.  

"Нет, он находится в Дамаске. Вчера у него была встреча с (советником верховного лидера Ирана) господином Али Лариджани"

– Якуб Резазаде

Ранее СМИ передали информацию, что в политических кругах Египта и Иордании рекомендовали Асаду оставить Сирию после обострения ситуации в стране. 

Отметим, что 27 ноября боевики "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России организация) напали на Алеппо и другие города на севере Сирии. Правительственные войска пытаются сдержать атаки террористических групп, поддержку сирийской армии оказывает Россия.

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