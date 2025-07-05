В Иране назвали число погибших в результате ударов Израиля журналистов

В результате израильских ударов по Ирану в республике погибли 12 сотрудников СМИ. Всего погибло в Иране за 12 дней конфликта около 700 человек.

Стало известно, сколько журналистов погибло в Иране за время 12-дневной войны с Израилем.

Иранская организация по делам СМИ "Басидж" сообщает, что жертвами авиаударов стали 12 журналистов. Ранее было известно о по крайней мере 10 погибших. Израиль наносил удары по зданиям гостелерадиокомпании Ирана и медиахолдинга "Байан" в Тегеране.

"После опознания еще двух тел работников СМИ, погибших в результате военного нападения сионистского режима, общее число погибших журналистов выросло до 12"

– сообщение

Организация выступила с призывом к международным инстанциям привлечь виновных в гибели журналистов к ответственности.

По оценкам Минздрава ИРИ, в республике погибло в результате ударов Израиля около 700 мирных жителей и до 20 медицинских работников.