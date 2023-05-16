РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Иране мусор на взлетной полосе повредил летевший из Омана самолет

В Иране мусор на взлетной полосе повредил летевший из Омана самолет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В аэропорту в Иране получил повреждения самолет авиакомпании Oman Air, летевший из Маската. Случай произошел в городе Шираз.

В аэропорту иранского города Шираз получил повреждения самолет, прилетевший из Омана.

В авиакомпании Oman Air, выполнявшей рейс Маскат – Шираз, рассказали, что воздушное судно пострадало во время посадки из-за мусора, который находился на взлетно-посадочной полосе.

Там отметили, что инженеры сейчас делают все необходимое для того, чтобы лайнер мог вернуться в Оман, но пока он вынужден оставаться на земле по соображениям безопасности.

В Oman Air также добавили, что направили в Иран еще один борт, чтобы вернуть в Маскат застрявших в аэропорту пассажиров.

27 человек в Иране погибли при празднованиях Новруза-2023

27 человек в Иране погибли при празднованиях Новруза-2023

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
940 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version