В Иране мусор на взлетной полосе повредил летевший из Омана самолет

Опубликовано: 21:56, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В аэропорту в Иране получил повреждения самолет авиакомпании Oman Air, летевший из Маската. Случай произошел в городе Шираз.

В аэропорту иранского города Шираз получил повреждения самолет, прилетевший из Омана.

В авиакомпании Oman Air, выполнявшей рейс Маскат – Шираз, рассказали, что воздушное судно пострадало во время посадки из-за мусора, который находился на взлетно-посадочной полосе.

Там отметили, что инженеры сейчас делают все необходимое для того, чтобы лайнер мог вернуться в Оман, но пока он вынужден оставаться на земле по соображениям безопасности.

В Oman Air также добавили, что направили в Иран еще один борт, чтобы вернуть в Маскат застрявших в аэропорту пассажиров.