В Иране будет создан Совет обороны

В рамках реорганизации структуры СНБ Ирана планируется создание Совета обороны ИРИ. Совет обороны будет заниматься стратегическими задачами в оборонной сфере.

В ближайшее время в Иране будет сформирован Совет обороны, он появится в рамках изменений структуры Высшего совета национальной безопасности страны, сообщает со ссылкой на источники агентство Fars.

"По завершении структурных изменений в Высшем совете национальной безопасности осведомленные источники сообщают о создании Совета обороны – нового совета со стратегическими задачами в области оборонной политики страны"

– сообщение

Отмечается, что Тегеран намерен окончательно сформировать структуру Совета обороны в ближайшее время.

Впервые о создании нового оборонного Совета в Иране заговорили в июне после начала израильских атак.