Иран обвинил западные страны в поддержке терроризма

Тегеран ответил на совместное заявление ряда западных стран, согласно которому Иран якобы занимается преследованием людей.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что западные страны потворствуют терроризму и должны быть привлечены к ответственности. Так Тегеран отреагировал на заявление, подписанное США и рядом стран Европы, в котором власти Ирана обвиняются в преследованиях и убийствах людей.

"США, Франция и другие страны, подписавшие направленное против Ирана заявление, должны быть привлечены к ответу за (свои - ред.) действия, нарушающие международное право и направленные на поддержку терроризма, (поскольку - ред.) сами являются сторонниками и укрывателями террористических элементов и группировок"

– Исмаил Багаи

Напомним, что в четверг США, Великобритания, Франция, Канада и ряд других западных стран подписали совместное заявление, в котором обвинили иранские власти в преследовании оппозиционеров, журналистов и представителей еврейской национальности. Согласно заявлению, Тегеран якобы активно сотрудничает с международными преступными сообществами.

Ранее Вашингтон ввел самые масштабные с 2018 года санкции против Ирана. Под рестрикции попали около 50 иранских государственных деятелей и компаний, а также около полусотни судов "теневого флота", который якобы используется для экспорта нефти.