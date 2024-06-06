Вестник Кавказа

В иракском Эрбиле пылает нефтехранилище

В иракском Эрбиле пылает нефтехранилище
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на складе нефтеперерабатывающего завода в иракском Эрбиле вспыхнул сильный пожар, огонь тушат около десяти бригад огнеборцев, однако справиться с ним пока не удается.

Минувшей ночью на складе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в иракской провинции Эрбиль на севере страны произошло чрезвычайное происшествие – огонь охватил складское помещение с асфальтом, сообщает телеканал Rudaw.

"Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Эрбиле... Он начался в складском помещении с асфальтом на заводе по переработке нефти поздно вечером в среду"

- сайт телеканала

Пока есть неподтвержденное сообщение об одном пострадавшем, из официальных источников сведений о жертвах и пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

Тушение пожара продолжается – с огнем борются около десяти бригад пожарных, однако пока безуспешно.

Причина возгорания будет установлена после завершения тушения, добавили на телеканале.

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