В Ингушетии возродились "Горы от ума"

Опубликовано: 18:56, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии благодаря помощи Росмолодежи возрожден интеллектуально-игровой фестиваль "Горы от ума". Его участники в течение трех дней в командном режиме будут соревноваться в познаниях и аналитических навыках.

Сегодня на территории курорта "Армхи" в горах Ингушетии после шестилетнего перерыва вновь проходит общероссийский фестиваль интеллектуального спорта "Горы от ума". По данным ингушского Минмолодежи, в возрожденном фестивале участвуют команды из десяти субъектов РФ.

Всего за призы "Горы от ума" соревнуются порядка ста интеллектуалов. По словам министра Адама Мальсагова, им предстоит продемонстрировать свои таланты в логике и энциклопедических знаниях. Все игры будут исключительно командными.

Фестиваль продлится три дня, его итоги будут поведены в понедельник. Мальсагов, как пишет ТАСС, подчеркнул, что цель "Горы от ума" – продвижение ценностей образования и логического мышления, развитие у интеллектуалов навыков действий в команде и во взаимодействии друг с другом.

Возродить фестиваль помог грант от Росмолодежи.