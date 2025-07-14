В Ингушетии стартовал ремонт главной ЛЭП региона

Ингушские энергетики начали масштабный ремонт ключевой линии электропередачи "Дарьял - Плиево", снабжающей электроэнергией большую часть республики. Ожидается, что ее ремонт завершится с приходом осени.

Электроэнергетики Ингушетии к концу сентября приведут в полный порядок ключевую линию электропередачи 110 кВ "Дарьял - Плиево", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Эта ЛЭП - настоящая артерия, питающая энергией Назрань, Карабулак и несколько крупных сельских поселений - Кантышево, Долаково, Плиево, Яндаре и Троицкое. Более 50 тыс жителей, а также 54 социально значимых объекта зависят от еt бесперебойной работы"

- Махмуд-Али Калиматов

Средства, выделенные на ее ремонт, пойдут на замену изношенных проводов и 786 изоляторов, а также установку 105 птицезащитных устройств, что позволит исключить частые аварии, вызванные износом оборудования, а главное – серьезно улучшат надежность электроснабжения республики, добавил Калиматов.

Все работы идут по графику, согласно которому ремонт завершится уже в сентябре.