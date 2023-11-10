В Ингушетии пойман юный пропагандист терроризма

ФСБ задержала молодого жителя Ингушетии, который публиковал посты "Имарата Кавказ" (запрещена в РФ). Против него возбудили дело о призывах к терроризму и пропаганде.

В Ингушетии задержан местный юный житель, который публиковал в социальных сетях посты о запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ".

Как сообщает телеграм-канал "Оперативные сводки", 23-летний Салаудин выкладывал во "Вконтакте" сведения, которые оправдывают террористическую деятельность организации.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело о публичных призывах к терроризму и пропаганде (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Салаудин находится под подпиской о невыезде.