В Ингушетии отдохнут 17 июня в честь праздника Курбан-байрам

Дополнительный выходной объявили в Республике Ингушетия в связи с праздником жертвоприношения. Нерабочим будет понедельник, следует из сообщения Калиматова.

Власти Ингушетии приняли решение сделать понедельник 17 июня нерабочим днем, накануне мусульмане мира отметят Ид аль-Адха - праздник жертвоприношения.

"С 16 по 18 июня мы будем праздновать один из самых важных праздников для всех мусульман - Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Я принял решение объявить 17 июня выходным днем"

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Также выходные объявлены в ряде других республика СКФО. Так, 17 июня будет нерабочим днем в Кабардино-Балкарии, а в Чечне жители получат два дополнительных выходных - 17 и 18 июня.

В этом году мусульмане отмечают один из главных праздников 16 июня.