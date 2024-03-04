В Ингушетии монеты Золотой орды из древних башен поступили в музей

Монеты, обнаруженные археологами при работах в древних башнях в Ингушетии, поступили в краеведческий музей имени Тугана Мальсагова в Назрани.
"Состоялась официальная передача краеведческому музею республики клада из 16 монет. Ценные находки были обнаружены специалистами "АСМ Групп" во время проведения полевых работ в одной из башен архитектурного комплекса "Тумги" горной Ингушетии"
– Джейрахско-Ассинский музей-заповедник
Всего в музей переданы 11 серебряных и 5 медных монет Золотой орды (середина XIV века). Увидеть их вскоре сможет любой желающий, монеты пополнят музейную экспозицию.
Отметим, что на территории Ингушетии расположены сотни древних башен, исследователи регулярно находят новые, ранее неизвестные старинные строения. В прошлом году были обнаружены 68 таких объектов, в этом году работы по пересчету башен в Ингушетии продолжатся.