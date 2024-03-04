Вестник Кавказа

В Ингушетии монеты Золотой орды из древних башен поступили в музей

В Ингушетии монеты Золотой орды из древних башен поступили в музей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Ингушетии в одном из башенных комплексов был найден клад из монет. Артефакты времен Золотой орды вскоре пополнят экспозицию местного музея краеведения.

Монеты, обнаруженные археологами при работах в древних башнях в Ингушетии, поступили в краеведческий музей имени Тугана Мальсагова в Назрани.

"Состоялась официальная передача краеведческому музею республики клада из 16 монет. Ценные находки были обнаружены специалистами "АСМ Групп" во время проведения полевых работ в одной из башен архитектурного комплекса "Тумги" горной Ингушетии"

– Джейрахско-Ассинский музей-заповедник

Всего в музей переданы 11 серебряных и 5 медных монет Золотой орды (середина XIV века). Увидеть их вскоре сможет любой желающий, монеты пополнят музейную экспозицию.

Отметим, что на территории Ингушетии расположены сотни древних башен, исследователи регулярно находят новые, ранее неизвестные старинные строения. В прошлом году были обнаружены 68 таких объектов, в этом году работы по пересчету башен в Ингушетии продолжатся.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1195 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ингушский завод радиаторов наращивает производство

Ингушский завод радиаторов наращивает производство

Югу России будут угрожать лавины в течение трех дней

Югу России будут угрожать лавины в течение трех дней

Северный Кавказ отметился высокой кредитной дисциплиной

Северный Кавказ отметился высокой кредитной дисциплиной

Инфекционный корпус заработает в детской больнице в Ингушетии

Инфекционный корпус заработает в детской больнице в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы