В Ингушетии могут закрыть восемь колледжей

Восемь частных профессиональных образовательных учреждений в Ингушетии могут быть закрыты, этого требует прокуратура, передает "Интерфакс".
"Установлено, что восемь частных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и имеющих на это лицензии, работают с грубыми нарушениями законодательства об образовании, лицензировании образовательной деятельности"
– прокуратура Ингушетии
Также в этих колледжах обнаружены нарушения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм, нарушаются требования трудового законодательства.
Прокуратурой региона в Магасский районный суд направлены материалы проверки и иски о запрете деятельности учебных учреждений, где выявлены нарушения.
Какие колледжи могут быть закрыты в Ингушетии?
Прокуратура требует запретить деятельность следующих образовательных учреждений в Ингушетии:
- Северо-Кавказский колледж полиции,
- Северо-Кавказский межотраслевой колледж,
- Ингушский профессиональный колледж,
- Назрановский колледж электроники и социологии,
- социально-педагогический колледж,
- многопрофильный профессиональный колледж,
- межрегиональный открытый колледж современного управления,
- международная академия информационных технологий.