Вестник Кавказа

В Ингушетии могут закрыть восемь колледжей

В Ингушетии могут закрыть восемь колледжей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура в Ингушетии требует закрытия ряда колледжей в республике. Данные учреждения работают с грубыми нарушениями, отметили в прокуратуре.

Восемь частных профессиональных образовательных учреждений в Ингушетии могут быть закрыты, этого требует прокуратура, передает "Интерфакс".

"Установлено, что восемь частных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и имеющих на это лицензии, работают с грубыми нарушениями законодательства об образовании, лицензировании образовательной деятельности"

– прокуратура Ингушетии

Также в этих колледжах обнаружены нарушения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм, нарушаются требования трудового законодательства.

Прокуратурой региона в Магасский районный суд направлены материалы проверки и иски о запрете деятельности учебных учреждений, где выявлены нарушения.

Какие колледжи могут быть закрыты в Ингушетии?

Прокуратура требует запретить деятельность следующих образовательных учреждений в Ингушетии:

  • Северо-Кавказский колледж полиции,
  • Северо-Кавказский межотраслевой колледж,
  • Ингушский профессиональный колледж,
  • Назрановский колледж электроники и социологии,
  • социально-педагогический колледж,
  • многопрофильный профессиональный колледж,
  • межрегиональный открытый колледж современного управления,
  • международная академия информационных технологий.
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1300 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.