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В Хушете наконец появилась долгожданная дорога

В Хушете наконец появилась долгожданная дорога
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
У жителей дагестанского высокогорного Хушета, что в Цумадинском районе республики, настоящий праздник: строители наконец сдали дорогу, которую строили десять лет.

В дагестанском селе Хушет настоящий большой праздник: здесь открыли долгожданную автодорогу, строить которую начали 10 лет назад – теперь им не придется бороздить горную тропу, по которой в село они доставляли на своих плечах продукты и все, что нужно для жизни.

Проблема в том, что хоть село и небольшое - всего оно насчитывает около 400 жителей, находится оно на высоте более 2 тыс м над уровнем моря, а вот дороги у него никогда не было - все эти годы местные жители пользовались обычной горной тропинкой, сюда не могли добраться ни экстренные службы, ни скорая, передает "АиФ-Дагестан".

Продукты и другие необходимые для жизни вещи селяне носили пешком, на себе и на ослах. Поэтому открытие дороги местные жители решили отпраздновать с размахом – пока празднования продолжаются.

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