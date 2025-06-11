В Хиве завершился межпарламентский форум Азербайджана и Узбекистана

В Хиве прошел форум, объединивший представителей парламентов Азербайджана и Узбекистана.

Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум прошел в Узбекистане. Итоги мероприятия подвела председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Как отметила Гафарова, стороны активно обменивались мнениями, обсуждали важнейшие вопросы в ходе панельных сессий. Стороны затронули не только тему контактов парламентов, но также вопросы сотрудничества двух стран.

Председатель азербайджанского парламента отметила, что форум имеет перспективы стать основой для всестороннего сотрудничества двух стран.

Отметим, что форум прошел в Хиве. Его проведение было приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.