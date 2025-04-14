Вестник Кавказа

В Ханкенди будет открыта вторая школа

Школа в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще одна школа начнет вскоре работать в городе Ханкенди в Азербайджане. Всего на освобожденных территориях Азербайджана сегодня работают 20 образовательных учреждений.

Новая школа откроется в Ханкеди, рассказал сегодня министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев.

Школы, детские сады и другие образовательные учреждения продолжают создаваться на освобожденных территориях Азербайджана, отметил министр, выступая на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"На освобожденных от оккупации территориях уже открыто 20 образовательных учреждений (школ и детских садов), которые посещают 2300 школьников, а около 200 детей ходят в детские сады… В городе Ханкенди работы по строительству школе номер 4 завершены, и планируется открытие второй школы"

– Эмин Амруллаев

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