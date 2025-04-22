Стадион в Ханкенди восстановят к осени

На главной спортивной арене города Ханкенди в Карабахе стартовали ремонтно-восстановительные работы – уже в сентябре обновленный стадион освобожденного от армянской оккупации города примет международные соревнования.

На городском стадионе города Ханкенди в Карабахе началась масштабная реконструкция, после завершения которой он будет соответствовать международным стандартам к спортивным аренам, сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Работы значительно активизировались в преддверии III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане – главную арену освобожденного от армянской оккупации города приведут в порядок, а по сути отстроят заново к сентябрю нынешнего 2025 года, передает Trend.

Городской стадион, рассчитанный на 15 тысяч зрителей, давно нуждался в реконструкции – он был сдан в эксплуатацию в 1956 году и с тех пор принимал домашние матчи агдамского клуба "Карабах".

Обновленная спортивная арена будет соответствовать всем современным требованиям – здесь будут конференц-залы, медицинские кабинеты, помещения для судей и технического персонала, и, конечно, раздевалки для спортсменов.

Вокруг стадиона будет оборудована зеленая зона с наземными парковками, объектами общественного питания, билетными кассами и турникетами для зрителей.

Уже в сентябре стадион примет первые международные соревнования – на обновленной арене в рамках III Игр СНГ будут соревноваться в меткости стрелки из лука.