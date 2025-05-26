В ХАМАС сообщили, что не отвергали предложение Уиткоффа по Газе

Лидер ХАМАС заявил, что палестинское движение не отвергало последнее предложение США по перемирию в Газе, представленное Уиткоффом. ХАМАС внесло коррективы в это предложение.

Предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня в Газе не отвергалось ХАМАС, об этом заявил лидер движения в анклаве Халиль аль-Хейя.

Он напомним, что предложение поступило на рассмотрение ХАМАС на прошлой неделе, в не содержался пункт об освобождении в течение семи дней 10 заложников и передаче тел 18 погибших, но не было гарантий о невозобновлении боевых действий.

"Не было никаких гарантий того, что на 8-й день боевые действия не возобновятся. Мы не отвергали предложение, но внесли в него свои коррективы и потребовали дать нам реальные гарантии невозобновления боев в Газе"

– лидер ХАМАС в Газе

Ранее сообщалось, что Израиль ознакомился с предложением до того, как оно было передано ХАМАС и принял его.