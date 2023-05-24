Опубликовано: 19:55, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Грузинской мечты"

Украина неоднократно призывала Грузию открыть второй Фронт против России. Он подчеркнул, что Тбилиси не станет вводить санкции против России.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что киевское руководство неоднократно призывало Тбилиси открыть второй фронт против Москвы.

Он отметил, что призывы о введении антироссийских санкций звучали с уст секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, а также советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляки.

"Мы не будем вводить санкции против России, логика здесь проста - мы не накажем свой народ и свою страну"

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский политик напомнил международному сообществу о важности знаний того, что требует от Тбилиси украинские власти. В заключение он добавил, что политика Грузии "очень четкая.