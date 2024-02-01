В Грузии восстановили движение поездов после схода оползня

Движение поездов было восстановлено в Грузии после того, как на железнодорожные пути сошел оползень. Междугороднее сообщение не осуществлялось в течение двух дней.

Пассажирские поезда в Грузии начали движение в четверг утром после того, как железную дорогу удалось расчистить от земляных масс. Информацию об этом распространяет пресс-служба Грузинских железных дорог.

Движение междугородних составов не осуществлялось в течение двух дней из-за того, что на железную дорогу сошел оползень.

"В результате самоотверженного труда сотрудников Грузинской железной дороги пути полностью расчищены, и с утра (8 февраля) возобновится пассажирское движение"

- пресс-служба Грузинской железной дороги

Уточняется, что оползень сошел на западе Грузии в районе села Молити. Поезда не ходили между Тбилиси, Зугдиди, Поти и Батуми.

Во вторник 6 февраля в Грузии отмечалось резкое ухудшение погоды. В горных районах выпал большой объем осадков, из-за чего в некоторых районах произошли оползни и лавины. В частности, в Аджарии массы снега сошли на жилые дома, в результате погибли двое жителей.

Также в селе Нергети Багдатского района оползень разрушил несколько домов. Сейчас из-под завалов извлечены восемь тел, поиски еще одного человека продолжаются.