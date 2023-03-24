Грузинская железная дорога откроется после лавины завтра

Движение поездов по Грузинской железной дороге, которое было прервано 6 февраля из-за лавины, будет восстановлено уже завтра. Об открытии путей сообщила ГЖД.

Железнодорожники очистили от снега пути в Имерети, где лавина сошла прямо на железную дорогу, заблокировав ее. Радостную новость сообщила компания ГЖД на своей странице в соцсети.

"Железнодорожные пути полностью очищены, поезда возобновят работу завтра утром"

– Грузинская железная дорога

Лавина в Имерети

Железнодорожное сообщение между Западной и Восточной Грузией было прервано 6 февраля из-за снежной лавины: она сошла прямо на рельсы. В результате были отменены все рейсы между двумя частями страны. Пассажирам обещали вернуть деньги, потраченные ими на билеты.