Вестник Кавказа

В Грузии восстановят популяцию благородных оленей

В Грузии восстановят популяцию благородных оленей
© Фото: commons.wikimedia/Massimo Catarinella
В Тбилисском нацпарке планируют реализовать программу по восстановлению популяции благородных оленей, которые сейчас подвержены вымиранию из-за многолетнего браконьерства.

В Грузии взялись за восстановление популяции благородных оленей. Тбилисский национальный парк заключил договор с Агентством охраняемых территорий Грузии и Центром консультирования и обучения о соответствующей программе. 

Отмечается, что первоначально специалисты проведут исследование мест обитания оленей, а затем животные будут завезены в нацпарк из других регионов. 

"Сохранение благородного оленя является национальным приоритетом. Согласно плану природоохранных мероприятий, Тбилисский национальный парк определен приоритетной территорией для восстановления популяции оленей"

- Агентство охраняемых территорий Грузии 

Подвид кавказского благородного оленя стал единственным в Евразии, которому угрожает вымирание. Эти животные могут исчезнуть из-за многолетнего браконьерства. 

Сейчас благородные олени проживают на территории нескольких природоохранных объектов республики: в нацпарке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и Гардабани. 

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