В Грузии восстановят популяцию благородных оленей

В Тбилисском нацпарке планируют реализовать программу по восстановлению популяции благородных оленей, которые сейчас подвержены вымиранию из-за многолетнего браконьерства.

В Грузии взялись за восстановление популяции благородных оленей. Тбилисский национальный парк заключил договор с Агентством охраняемых территорий Грузии и Центром консультирования и обучения о соответствующей программе.

Отмечается, что первоначально специалисты проведут исследование мест обитания оленей, а затем животные будут завезены в нацпарк из других регионов.

"Сохранение благородного оленя является национальным приоритетом. Согласно плану природоохранных мероприятий, Тбилисский национальный парк определен приоритетной территорией для восстановления популяции оленей"

- Агентство охраняемых территорий Грузии

Подвид кавказского благородного оленя стал единственным в Евразии, которому угрожает вымирание. Эти животные могут исчезнуть из-за многолетнего браконьерства.

Сейчас благородные олени проживают на территории нескольких природоохранных объектов республики: в нацпарке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и Гардабани.