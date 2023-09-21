В Грузии утвержден новый Оборонный кодекс

Опубликовано: 16:59, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт парламента Грузии

Грузинские депутаты утвердили новый Оборонный кодекс страны. Согласно документу, в республике изменится порядок призыва в армию.

В четверг, 21 сентября, состоялось заседание парламента Грузии, на котором был утвержден новый Оборонный кодекс республики.

За законопроект проголосовали 80 депутатов. Кроме того, они утвердили пакет из 46 законопроектов, которые относятся к новому кодексу.

"Одним из важных и фундаментальных новшеств Оборонного кодекса является формирование нового подхода в связи с обязательной военной службой, который вместе с прочими новшествами предусматривает улучшение соцзащиты лица, призванного на национальную военную службу, и популяризацию службы"

– пресс-служба парламента

Там также отметили, что новый кодекс уравнивает соцгарантии граждан, призванных на срочную службу, с профессиональными военнослужащими.