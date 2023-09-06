В Грузии сообщили о "глубоком кризисе" в партии Саакашвили

Опубликовано: 21:48, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В "Грузинской мечте" сообщили о глубоком кризисе в "Едином национальном движении". Там добавили, что партия находится на последней фазе распада.

Один из лидеров "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе рассказал о "глубоком кризисе" в самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". По его словам, партия находится на последней фазе распада.

"Нацдвижение" уже находится в глубоком кризисе. Можно сказать, что это последняя фаза распада политической партии, когда у нее нет лидеров на будущее, когда у нее нет деловой повестки дня, когда два председателя реагируют на один и тот же вопрос и есть еще двое желающих стать председателем"

- Арчил Талаквадзе

Он подчеркнул, что "глубокий кризис" и последняя фаза распада говорят о том, что партия потеряла свое лицо и лишилась структуры, которая нужна любой успешной политической партии.