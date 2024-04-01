В Грузии появился электронный каталог кинодокументов

Национальный архив Грузии создал интернет-портал, который представляет собой полный каталог всех кинофильмов, которые создавались в стране – помимо художественных картин он также содержит уникальные кинодокументы.

Теперь все фильмы, когда-либо создававшиеся в Грузии, можно найти на портале в сети Интернет, который создал Национальный архив Грузии при министерстве юстиции страны – он содержит информацию о более чем 500 фильмах, сообщили в архиве.

В онлайн-каталоге выложена вся информация не только о художественных, анимационных и документальных фильмах, хранящихся в Национальном архиве и киностудии "Грузия-фильм", но и о кинематографических журналах, периодических изданиях и кинодокументах, которую сможет получить любой желающий, передает Sputnik Грузия.

Очень удобно организован поиск нужного материала, который позволяет искать по фамилии режиссера, оператора, актерам, году съемок, тематике и другим признакам. Правда, работает портал пока только на грузинском и английском языках.

Архив на портале огромный: он включает в себя документальную кинохронику, начиная с 1909 года. Конечно, здесь можно найти и все художественные и анимационные фильмы, снятые грузинскими кинематографистами.